2019-07-24T13:30:05+03:00
Общество

На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО

Ранее он работал в Сирийско-Арабской Республике
Маргарита МАХОНИНА
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Он родился в Казани в 1977 годуОн родился в Казани в 1977 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.

– В 1999 году он окончил филиал Челябинского танкового института в Казани, а в 2007 – Общевойсковую академию ВС РФ, после чего проходил службу, – рассказали в пресс-службе ЦВО. – В 2017 году стал начальником кафедры тактики Военного учебно-научного центра Сухопутных войск в том же заведении, после чего два года был слушателем военной академии Генерального штаба ВС РФ. Герасимов неоднократно выполнял боевые задачи в Сирийско-Арабской Республике.

Там добавили, что ранее нового командира наградили орденом «За военные заслуги», медалью «За заслуги перед отечеством второй и четвертой степенями», а также ведомственными медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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