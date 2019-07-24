На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-24T13:30:05+03:00

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В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.

– В 1999 году он окончил филиал Челябинского танкового института в Казани, а в 2007 – Общевойсковую академию ВС РФ, после чего проходил службу, – рассказали в пресс-службе ЦВО. – В 2017 году стал начальником кафедры тактики Военного учебно-научного центра Сухопутных войск в том же заведении, после чего два года был слушателем военной академии Генерального штаба ВС РФ. Герасимов неоднократно выполнял боевые задачи в Сирийско-Арабской Республике.

Там добавили, что ранее нового командира наградили орденом «За военные заслуги», медалью «За заслуги перед отечеством второй и четвертой степенями», а также ведомственными медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU