ЗащититеЛюдейОтПилы: анонимный враг уральского Ресурсного центра ЛГБТ стал символом ненависти к сообществу

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-24T12:47:55+03:00

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В соцсети Twitter появился новый популярный хештег: #ЗащититеЛюдейОтПилы. Речь идет о недоброжелателе, ассоциирующем себя с главным антагонистом серии фильмов «Saw», который в середине июля направил анонимную угрозу в Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге. Хештег распространился после убийства петербургской активистки Елены Григорьевой 21 июля.

– Болен не тот, кто родился с другой ориентацией, а тот, кто способен убить невинного человека, – пишут пользователи.

Многие из них прикладывают к записям скриншоты с сайта «Пилы», где сказано, что группа существует уже пять лет и вскоре якобы «превратится в общественное движение». После этого «Пила» угрожает запретить правозащитные ЛГБТ-организации, начать блокировать счета членов сообщества, проводить массовые рейды против них и применять другие санкции.

Перечень санкций, которые якобы будет применять "Пила"

Там также перечислен список людей, которым организация приготовила «жестокие подарочки». В том числе, участникам Ресурсного центра в Екатеринбурге, правозащитнику Никите Томилову, активистке Елене Климовой, блогеру Андрею Петрову, и редакциям нескольких изданий.

– Наше заявление об угроза приняли в центре противодействия экстремизма и сейчас рассматривают, – пояснила пресс-секретарь Ресурсного центра Алла Чикинда. – Пока мы приняли меры предосторожности, в том числе – установили камеры в офисе и предупредили охрану. Наши администраторы прошли тренинг: обучились правилам оказания первой помощи, приемам самозащиты и узнали, куда звонить в экстренных ситуациях.

В 2017 году активисты переехали в офис на Тургенева

Ранее там рассказали «КП-Екатеринбург», что угрозы получали многие представители сообщества. Сайт «Пилы» заблокировали на территории РФ, сегодня он размещается на зарубежных доменах. Тогда они не исключали, что недоброжелатели ограничатся только словами.

ИСТОЧНИК KP.RU