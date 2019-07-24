2019-07-24T11:51:14+03:00
Общество

«Рыжие волосы и веснушки»: В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка

Последний раз ее видели 23 июля
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Сокол"Фото: поисково-спасательный отряд "Сокол"
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В Екатеринбурге потерялась 15-летняя Анастасия Соловьева. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Сокол».

- 23 июля девочка ушла из дома по адресу: улица Патриотов 6/3 и до сих пор не вернулась, - сообщили там. – До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Основные приметы: рост 160 см, телосложение среднее, славянская внешность с рыжими волнистыми волосами до плеч, и веснушками.

В день пропажи была одета в спортивную толстовку с капюшоном, спортивные черные штаны, синие кроссовки с малиновыми шнурками. При себе у нее были сотовый телефон в белом чехле, ключи от дома и гербарий в виде книжки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девочки, просят сообщить полиции по телефонам: 8 (343) 356-42-13 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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