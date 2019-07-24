2019-07-24T11:37:27+03:00
Общество

На Урале пенсионеры отсудили у курящих соседей 25 тысяч рублей

Они доказали, что табачный дым приносит им моральные страдания
Мария Трапезникова
Поделиться:
Пенсионеры объяснили в суде, что запах табака причиняет им моральные страданияПенсионеры объяснили в суде, что запах табака причиняет им моральные страданияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новоуральске пожилая чета поругалась с двумя своими соседями. Дело дошло до полиции, УК, главы города, прокуратуры, депутатов (в том числе Госдумы) и уполномоченного по правам человека. А дело все было в том, что супруги не могли выносить запах табака, который тянулся от их соседей снизу и никак не выветривался.

Однако все это ни к чему не привело. Тогда пенсионеры направили жалобу в суд. Они просили взыскать с ответчиков 25 тысяч рублей, а также возместить расходы по уплате госпошлины – 300 рублей.

- В обоснование своих требований истцы указали, что действия ответчиков нарушают их права на здоровье, благоприятную окружающую среду и причиняют моральные и нравственные страдания, обусловленные преклонным возрастом, отсутствием привычки к курению, непереносимостью табачного дыма, плохим состоянием здоровья, отказом ответчиков от любых попыток урегулировать сложившуюся ситуацию, - прокомментировали в пресс-службе Облсуда.

Суд удовлетворил просьбу супругов лишь наполовину – размер компенсации уменьшили до 5 тысяч рублей на каждого. Однако курящие соседи решили, что такое решение несправедливое, и подали апелляцию в областной суд, но безрезультатно – решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сервис экспресс-доставки посылок на вокзалах СвЖД стал популярнее почти в 3 раза в I полугодии
«Хотел открыть мастерскую»: В Кольцово у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефона
На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
Бывшая девушка Егора Крида похвасталась «невидимым» купальником
«Яндекс-лошадь»: В Екатеринбурге открыли новый вид доставки
В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»
#ЗащититеЛюдейОтПилы: анонимный враг уральского Ресурсного центра ЛГБТ стал символом ненависти к сообществу
В сквер Попова в Екатеринбурге вернут фонтан с водой
«Рыжие волосы и веснушки»: В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
Аналитики посчитали, во сколько обойдется аренда квартиры в Екатеринбурге в течение 50 лет
В Екатеринбурге подросла стоимость квадратного метра жилья
Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро
«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай
«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина
Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией
Made in Ural: В Первоуральске снимут документалку про свердловскую анимацию
На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»
Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки
На мониторе и в жизни: Звезда «Уральских пельменей» опубликовал превью к своей комедии
На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию