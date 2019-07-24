На Урале пенсионеры отсудили у курящих соседей 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-24T11:37:27+03:00

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В Новоуральске пожилая чета поругалась с двумя своими соседями. Дело дошло до полиции, УК, главы города, прокуратуры, депутатов (в том числе Госдумы) и уполномоченного по правам человека. А дело все было в том, что супруги не могли выносить запах табака, который тянулся от их соседей снизу и никак не выветривался.

Однако все это ни к чему не привело. Тогда пенсионеры направили жалобу в суд. Они просили взыскать с ответчиков 25 тысяч рублей, а также возместить расходы по уплате госпошлины – 300 рублей.

- В обоснование своих требований истцы указали, что действия ответчиков нарушают их права на здоровье, благоприятную окружающую среду и причиняют моральные и нравственные страдания, обусловленные преклонным возрастом, отсутствием привычки к курению, непереносимостью табачного дыма, плохим состоянием здоровья, отказом ответчиков от любых попыток урегулировать сложившуюся ситуацию, - прокомментировали в пресс-службе Облсуда.

Суд удовлетворил просьбу супругов лишь наполовину – размер компенсации уменьшили до 5 тысяч рублей на каждого. Однако курящие соседи решили, что такое решение несправедливое, и подали апелляцию в областной суд, но безрезультатно – решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU