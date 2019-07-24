Аналитики посчитали, во сколько обойдется аренда квартиры в Екатеринбурге в течение 50 лет

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-24T11:28:42+03:00

Аналитики считают, что куда выгоднее будет купить свою квартиру, чем снимать чужую Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аналитики портала недвижимости N1.RU выяснили, во сколько екатеринбуржцам обойдется аренда квартиры в течение 50 лет. Сейчас средняя стоимость съема «однушки» по всем районам города – 17,8 тысяч рублей. За эту цену предлагают ухоженную однокомнатную квартиру в спальном районе или «двушку» на окраине.

- Средняя продолжительность жизни в Свердловской области сейчас составляет 71 год, поэтому, если человек начнет самостоятельно арендовать жилье после окончания вуза – с 22 лет, - то срок аренды составит почти 50 лет, - рассказали в пресс-службе портала. – За 50 лет на аренду жилья уйдут почти 10,7 миллионов рублей по нынешним меркам.

Согласно аналитикам, намного выгоднее купить обычную «однушку» за 2,8 миллионов рублей в ипотеку. Если ежемесячно платить по 21,6 тысяч рублей, то собственное жилье удастся получить через 30 лет. Однако если платить ипотеку 50 лет по 20,7 тысяч рублей, то переплата банку составит 10 миллионов рублей. В обоих случаях заемщик еще должен будет внести 15% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса.

Отметим, что недавно проводилось исследование аналитического центра НАФИ. Там выяснили, что всего около 9% горожан арендуют жилье. Для Екатеринбурга, без учета несовершеннолетних детей, это 101 тысяча человек.

ИСТОЧНИК KP.RU