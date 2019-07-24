2019-07-24T11:28:42+03:00
Общество

Аналитики посчитали, во сколько обойдется аренда квартиры в Екатеринбурге в течение 50 лет

По данным, дешевле купить свою
Мария Трапезникова
Поделиться:
Аналитики считают, что куда выгоднее будет купить свою квартиру, чем снимать чужуюАналитики считают, что куда выгоднее будет купить свою квартиру, чем снимать чужуюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аналитики портала недвижимости N1.RU выяснили, во сколько екатеринбуржцам обойдется аренда квартиры в течение 50 лет. Сейчас средняя стоимость съема «однушки» по всем районам города – 17,8 тысяч рублей. За эту цену предлагают ухоженную однокомнатную квартиру в спальном районе или «двушку» на окраине.

- Средняя продолжительность жизни в Свердловской области сейчас составляет 71 год, поэтому, если человек начнет самостоятельно арендовать жилье после окончания вуза – с 22 лет, - то срок аренды составит почти 50 лет, - рассказали в пресс-службе портала. – За 50 лет на аренду жилья уйдут почти 10,7 миллионов рублей по нынешним меркам.

Согласно аналитикам, намного выгоднее купить обычную «однушку» за 2,8 миллионов рублей в ипотеку. Если ежемесячно платить по 21,6 тысяч рублей, то собственное жилье удастся получить через 30 лет. Однако если платить ипотеку 50 лет по 20,7 тысяч рублей, то переплата банку составит 10 миллионов рублей. В обоих случаях заемщик еще должен будет внести 15% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса.

Отметим, что недавно проводилось исследование аналитического центра НАФИ. Там выяснили, что всего около 9% горожан арендуют жилье. Для Екатеринбурга, без учета несовершеннолетних детей, это 101 тысяча человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сервис экспресс-доставки посылок на вокзалах СвЖД стал популярнее почти в 3 раза в I полугодии
«Хотел открыть мастерскую»: В Кольцово у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефона
На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
Бывшая девушка Егора Крида похвасталась «невидимым» купальником
«Яндекс-лошадь»: В Екатеринбурге открыли новый вид доставки
В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»
#ЗащититеЛюдейОтПилы: анонимный враг уральского Ресурсного центра ЛГБТ стал символом ненависти к сообществу
В сквер Попова в Екатеринбурге вернут фонтан с водой
«Рыжие волосы и веснушки»: В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
На Урале пенсионеры отсудили у курящих соседей 25 тысяч рублей
В Екатеринбурге подросла стоимость квадратного метра жилья
Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро
«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай
«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина
Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией
Made in Ural: В Первоуральске снимут документалку про свердловскую анимацию
На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»
Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки
На мониторе и в жизни: Звезда «Уральских пельменей» опубликовал превью к своей комедии
На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию