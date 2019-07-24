2019-07-24T11:07:27+03:00
Экономика

В Екатеринбурге подросла стоимость квадратного метра жилья

Третий раз за год
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Цены понемногу растут, как на первичном, так и на вторичном рынкеЦены понемногу растут, как на первичном, так и на вторичном рынкеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге в очередной раз подросла стоимость одного квадратного метра жилья. В первом квартале показатель держался на уровне 61 557 рублей, во втором – вырос до 62 768 рублей.

В третьем квартале глава города Александр Высокинский утвердил среднюю рыночную стоимость одного «квадрата» на уровне 64 810 рублей, пишет издание «Наша Газета».

- Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на третий квартал 2019 года в размере 64 810, - написано в документе, который подписал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сервис экспресс-доставки посылок на вокзалах СвЖД стал популярнее почти в 3 раза в I полугодии
«Хотел открыть мастерскую»: В Кольцово у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефона
На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
Бывшая девушка Егора Крида похвасталась «невидимым» купальником
«Яндекс-лошадь»: В Екатеринбурге открыли новый вид доставки
В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»
#ЗащититеЛюдейОтПилы: анонимный враг уральского Ресурсного центра ЛГБТ стал символом ненависти к сообществу
В сквер Попова в Екатеринбурге вернут фонтан с водой
«Рыжие волосы и веснушки»: В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
На Урале пенсионеры отсудили у курящих соседей 25 тысяч рублей
Аналитики посчитали, во сколько обойдется аренда квартиры в Екатеринбурге в течение 50 лет
Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро
«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай
«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина
Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией
Made in Ural: В Первоуральске снимут документалку про свердловскую анимацию
На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»
Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки
На мониторе и в жизни: Звезда «Уральских пельменей» опубликовал превью к своей комедии
На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию