В Екатеринбурге подросла стоимость квадратного метра жилья

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-24T11:07:27+03:00

Цены понемногу растут, как на первичном, так и на вторичном рынке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий раз за год

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В Екатеринбурге в очередной раз подросла стоимость одного квадратного метра жилья. В первом квартале показатель держался на уровне 61 557 рублей, во втором – вырос до 62 768 рублей.

В третьем квартале глава города Александр Высокинский утвердил среднюю рыночную стоимость одного «квадрата» на уровне 64 810 рублей, пишет издание «Наша Газета».

- Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на третий квартал 2019 года в размере 64 810, - написано в документе, который подписал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU