Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-24T10:49:59+03:00

Также на пересечении улиц 8 Марта – Большакова планируют построить вестибюли и посадочные станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но сначала инициативу должна одобрить городская дума

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В Екатеринбурге хотят зарезервировать участок в районе ЖБИ ради строительства новой линии метро. Такое предложение вынесли в ОАО «Уралгипротранс» – компании, которая ранее проектировала станцию «Металлургическая» для второй ветки подземки. Его рассмотрела комиссия города.

– Необходимо изменить назначение территории на участке в границе улиц Сыромолотова – Рассветной – 40-летия Комсомола, – указано в результатах, опубликованных на официальном портале города. – Указанный участок перевести в территорию общего пользования ТОП-2: улично-дорожная сеть.

Аналогичное значение «Уралгипротранс» предложил установить на пересечении улиц 8 Марта – Большакова, которые сейчас считаются территорией «общественно-деловой зоны» и «парковой, бульварной».

– На данных территориях разместят объекты метро, в том числе, вестибюлей, посадочных станций, вентиляционных шахт, – сообщается там же.

Комиссия рекомендовала внести эти поправки. Однако теперь их должны рассмотреть депутаты гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU