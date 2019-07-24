2019-07-24T10:49:59+03:00
Общество

Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро

Но сначала инициативу должна одобрить городская дума
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Также на пересечении улиц 8 Марта – Большакова планируют построить вестибюли и посадочные станцииТакже на пересечении улиц 8 Марта – Большакова планируют построить вестибюли и посадочные станцииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге хотят зарезервировать участок в районе ЖБИ ради строительства новой линии метро. Такое предложение вынесли в ОАО «Уралгипротранс» – компании, которая ранее проектировала станцию «Металлургическая» для второй ветки подземки. Его рассмотрела комиссия города.

– Необходимо изменить назначение территории на участке в границе улиц Сыромолотова – Рассветной – 40-летия Комсомола, – указано в результатах, опубликованных на официальном портале города. – Указанный участок перевести в территорию общего пользования ТОП-2: улично-дорожная сеть.

Аналогичное значение «Уралгипротранс» предложил установить на пересечении улиц 8 Марта – Большакова, которые сейчас считаются территорией «общественно-деловой зоны» и «парковой, бульварной».

– На данных территориях разместят объекты метро, в том числе, вестибюлей, посадочных станций, вентиляционных шахт, – сообщается там же.

Комиссия рекомендовала внести эти поправки. Однако теперь их должны рассмотреть депутаты гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сервис экспресс-доставки посылок на вокзалах СвЖД стал популярнее почти в 3 раза в I полугодии
«Хотел открыть мастерскую»: В Кольцово у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефона
На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
Бывшая девушка Егора Крида похвасталась «невидимым» купальником
«Яндекс-лошадь»: В Екатеринбурге открыли новый вид доставки
В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»
#ЗащититеЛюдейОтПилы: анонимный враг уральского Ресурсного центра ЛГБТ стал символом ненависти к сообществу
В сквер Попова в Екатеринбурге вернут фонтан с водой
«Рыжие волосы и веснушки»: В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
На Урале пенсионеры отсудили у курящих соседей 25 тысяч рублей
Аналитики посчитали, во сколько обойдется аренда квартиры в Екатеринбурге в течение 50 лет
В Екатеринбурге подросла стоимость квадратного метра жилья
«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай
«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина
Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией
Made in Ural: В Первоуральске снимут документалку про свердловскую анимацию
На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»
Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки
На мониторе и в жизни: Звезда «Уральских пельменей» опубликовал превью к своей комедии
На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию