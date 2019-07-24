2019-07-24T10:39:10+03:00
Общество

«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай

Никто не пострадал, а вагон отправили на ремонт
Мария Трапезникова
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У трамвая выгорела проводка на одной из ламп поворотников, но ситуацию быстро исправилиУ трамвая выгорела проводка на одной из ламп поворотников, но ситуацию быстро исправилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В районе улицы Шартаской, 8 задымился трамвай 26 маршрута. Произошло это утром. В диспетчерской Гортранса информацию подтвердили и отметили, что никто не пострадал.

- В трамвае просто выгорела проводка на одной из ламп поворота, - рассказали там. – В салон попало немного дыма, сразу же вызвали аварийную бригаду и пожарных, но тушить было нечего. Это всего лишь небольшая техническая неисправность, ничего страшного.

Сейчас трамвай отправили в парк на ремонт, а вместо него запустили другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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