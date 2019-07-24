«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-24T10:45:04+03:00

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В Свердловской области пропал 34-летний Виктор Сергеевич Комаров. Об этом поисковому отряду «Лиза Алерт» сообщила его жена Эльвира.

- В понедельник, 22 июля, ее муж приехал с работы на служебном автобусе в Верхнюю Пышму к Радуге, - рассказала она. – Там должен был пересесть на свой автомобиль ВАЗ-21099 с госномером В528РЕ и отправиться домой в поселок Кедровое. В 22:13 Виктор написал в группе «Возьми попутчика», что выезжает с Радуги в 22:30 (с целью взять попутчиков), с тех пор трубку не берет, в сети не появлялся, до дома не добрался, машины на Радуге нет.

Автомобиль Виктора. Фото: Эльвира Комарова

Основные приметы: татуировка на руке и шрам на спине. Рост мужчины – 175 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые прямые волосы с короткой стрижкой. На момент исчезновения был одет в темно-синюю кофту на замке с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, темные кроссовки.

Всех, кто видел Виктора Комарова, просят сообщить в полицию (02) или его жене: 8-909-701-80-35 (Комарова Эльвира Эдуардовна).

ИСТОЧНИК KP.RU