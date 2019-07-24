Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
Свердловский арбитражный суд прекратил банкротство «ГК «Радуга» – аптечной сети, которая принадлежит депутату Заксобрания региона Александру Серебренникову. Процедуру начали из-за долга ответчика в 174 941 730 рублей. Инициатором иска был предприниматель Владимир Титова, совладелец «Атриум Палас Отеля», который в настоящий момент проходит аналогичную процедуру.
– Требования кредиторов должника – ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РАДУГА» признаны удовлетворенными, – указано в документах, опубликованных в картотеке дел.
Напомним, долю в компании, помимо бизнесмена, имела директор предприятия Анна Клименко. Они оба подали ходатайство о выплате задолженности, но заявление Клименко приняли первым. Перед этим – весной, на их недвижимость и транспорт наложили арест.
ИСТОЧНИК KP.RU