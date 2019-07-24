Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-24T09:48:44+03:00

Весной этого года на его имущество наложили арест

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Свердловский арбитражный суд прекратил банкротство «ГК «Радуга» – аптечной сети, которая принадлежит депутату Заксобрания региона Александру Серебренникову. Процедуру начали из-за долга ответчика в 174 941 730 рублей. Инициатором иска был предприниматель Владимир Титова, совладелец «Атриум Палас Отеля», который в настоящий момент проходит аналогичную процедуру.

– Требования кредиторов должника – ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РАДУГА» признаны удовлетворенными, – указано в документах, опубликованных в картотеке дел.

Напомним, долю в компании, помимо бизнесмена, имела директор предприятия Анна Клименко. Они оба подали ходатайство о выплате задолженности, но заявление Клименко приняли первым. Перед этим – весной, на их недвижимость и транспорт наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU