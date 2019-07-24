На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-24T09:21:06+03:00

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В первом полугодии 2019 года пригородными электропоездами «Ласточка» в Свердловской области перевезено 736 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В направлении Нижнего Тагила на скоростную электричку было продано 423 тысячи билетов (+12%), в направлении Каменска-Уральского – 167 тыс. билетов (+31%), в направлении Кузино – 84 тыс. билетов (+0,3%), в направлении Талицы – 62 тыс. билетов.

География курсирования современных комфортабельных поездов на Свердловской железной дороге планомерно расширяется. Так, в графике 2019 года «Ласточки» в Свердловской области курсируют на постоянной основе между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей. По праздничным выходным дням скоростные электрички отправляются в Верхотурье и Серов.

Главные преимущества "Ласточки" - скорость и комфортФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, «Ласточки» в Свердловской области совершили свой первый рейс в ноябре 2015 года. Первый миллион пассажиров они перевезли за год, а четвертый – всего за 9 месяцев. Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

Оформить проездные документы на электропоезда «Ласточка» можно во всех пригородных кассах АО «СПК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение «Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в «Ласточку» помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU