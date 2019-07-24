На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию
В Нижнем Тагиле предстанут перед судом двое мужчин, создавших подпольную лабораторию с целью сбыта наркотиков.
Обвиняемые промышляли на территории Свердловской области почти 4 месяца – с ноября 2018 года по февраль 2019. После приобретения веществ, необходимых для изготовления наркотиков «мефедрон», мужчины синтезировали его, расфасовывали в специальные полимерные пакетики и создавали «закладки».
- Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом, через специально созданный «интернет-магазин», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В качестве оплаты использовались различные банковские счета, исключающие возможность визуального контакта с приобретателями. Общение осуществлялось путем электронной переписки.
В ходе задержания правоохранителями было изъято больше 90 грамм наркотиков синтетического происхождения.
- Оперативниками группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий на трассе Екатеринбург-Серов были задержаны подозреваемые, - добавили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». – Расследованием занимались следователи Межмуниципального управления.
Сейчас на мужчин заведено уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU