На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-24T10:25:20+03:00

За создание лаборатории мужчинам грозит от 10 до 20 лет лишения совбоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они прятали «закладки» по всей области

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В Нижнем Тагиле предстанут перед судом двое мужчин, создавших подпольную лабораторию с целью сбыта наркотиков.

Обвиняемые промышляли на территории Свердловской области почти 4 месяца – с ноября 2018 года по февраль 2019. После приобретения веществ, необходимых для изготовления наркотиков «мефедрон», мужчины синтезировали его, расфасовывали в специальные полимерные пакетики и создавали «закладки».

- Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом, через специально созданный «интернет-магазин», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В качестве оплаты использовались различные банковские счета, исключающие возможность визуального контакта с приобретателями. Общение осуществлялось путем электронной переписки.

В ходе задержания правоохранителями было изъято больше 90 грамм наркотиков синтетического происхождения.

- Оперативниками группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий на трассе Екатеринбург-Серов были задержаны подозреваемые, - добавили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». – Расследованием занимались следователи Межмуниципального управления.

Сейчас на мужчин заведено уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU