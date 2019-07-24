За полгода стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге выросла на три тысячи рублей

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-24T07:47:08+03:00

Средняя рыночная стоимость на третий квартал 2019 года составляет 64 810 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил новую среднюю стоимость квадратного метра городского жилья. Так, за полгода – с первого квартала 2019 года, цена выросла на три тысячи рублей.

– Средняя рыночная стоимость на третий квартал 2019 года составляет 64 810 рублей, – указано в постановлении.

При этом в начале года квадратный метр жилья в Столице Урала достигал 61 557 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что за полгода в Екатеринбурге на 3,7% снизилась доля дешевого жилья. Речь идет о квартирах, цена за квадратный метр которых не превышает 60 тысяч рублей. На рынке их всего 18,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU