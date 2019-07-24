2019-07-24T07:47:08+03:00
Общество

За полгода стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге выросла на три тысячи рублей

Ранее стало известно о сокращении количества дешевых квартир на рынке
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Средняя рыночная стоимость на третий квартал 2019 года составляет 64 810 рублейСредняя рыночная стоимость на третий квартал 2019 года составляет 64 810 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил новую среднюю стоимость квадратного метра городского жилья. Так, за полгода – с первого квартала 2019 года, цена выросла на три тысячи рублей.

– Средняя рыночная стоимость на третий квартал 2019 года составляет 64 810 рублей, – указано в постановлении.

При этом в начале года квадратный метр жилья в Столице Урала достигал 61 557 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что за полгода в Екатеринбурге на 3,7% снизилась доля дешевого жилья. Речь идет о квартирах, цена за квадратный метр которых не превышает 60 тысяч рублей. На рынке их всего 18,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро
«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай
«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина
Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией
Made in Ural: В Первоуральске снимут документалку про свердловскую анимацию
На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»
Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки
На мониторе и в жизни: Звезда «Уральских пельменей» опубликовал превью к своей комедии
На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию