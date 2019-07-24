2019-07-24T07:43:42+03:00
Происшествия

«Множественные ушибы и перелом крестца»: В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии на Серафимы Дерябиной

Инцидент произошел утром 18 июля
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
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Отделение ГИБДД Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП на улице Серафимы Дерябиной, 39. В ходе аварии пострадала 67-летняя пенсионерка.

- Инцидент произошел 18 июля в 7:45. Неустановленный водитель, управляя неустановленной машиной (предположительно «ВАЗ» бордового цвета), двигаясь по дублеру улицы Серафимы Дерябиной со стороны академика Бардина в сторону Волгоградской, допустил наезд на пенсионерку, которая переходила дорогу по тротуару на нерегулируемом перекрестке. После чего скрылся с места ДТП, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Пострадавшая женщина самостоятельно обратилась в больницу № 36. Медики констатировали ей множественные ушибы тела и перелом крестца.

Всех, кто видел данное ДТП, просят помочь в поисках скрывшегося водителя и позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 8-908-632-43-67 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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