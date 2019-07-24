В Екатеринбурге снова упал сайт «Единого Расчетного Центра»

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-24T07:29:26+03:00

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Сайт «Единого Расчетного Центра» в Екатеринбурге снова упал – его невозможно прогрузить. Также нельзя дозвониться по номеру телефона компании, который указан на официальном портале города: +7 (343) 214-77-00.

– Прямо сейчас недоступен сайт и Информационная служба. Технические специалисты разбираются в ситуации и скоро все починят, – сообщалось в сообществе ЕРЦ в соцсети «ВКонтакте» еще вчера в шесть вечера.

Там добавили, что задавать вопросы по начислениям пока можно консультантам в социальных сетях. Также к посту в сообществе приложили памятку, согласно которой передать показания счетчиков можно через мобильное приложение «Фрисби24», в кассах Фрисби и по телефонам: 8 967 639-30-44; +7 (343) 346-30-44.

ИСТОЧНИК KP.RU