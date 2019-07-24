2019-07-24T07:27:53+03:00
Общество

Стал известен маршрут екатеринбургского велопробега

Мероприятие пройдет уже в это воскресенье, 28 июля
Мария Трапезникова
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Дистанция велопробега в этом году - 50 или 70 километровДистанция велопробега в этом году - 50 или 70 километровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в это воскресенье, 28 июля, в Екатеринбурге пройдет масштабный и самый протяженный городской велопробег «Веломагистраль-2019». Организаторы опубликовали маршрут. Его протяженность – 50 или 70 километров.

- Тема «Веломагистрали» 2019 – популярный американский фестиваль Burning Man или «Горящий человек», - подлились в пресс-службе. – Burning Man - это персонаж, который горит желанием что-то сотворить, сделать что-то новое и полезное своими руками. Участники «Веломагистрали» перевоплотятся в таких же «горящих людей», которые создают Вело-Город из ничего, своими руками.

Фото: пресс-служба "Вело-Город"

Фото: пресс-служба "Вело-Город"

Как сообщили организаторы, для того, чтобы принять участие в велопробеге, необходимо для начала зарегистрироваться на официальном сайте. Затем, чтобы подтвердить регистрацию и получить карту участника, необходимо будет предъявить QR-код в личном кабинете мобильного приложения «Вело-Город» онлайн.

Отметим, что сбор участников сбор участников начинается с 11:00. Получить карту на старте можно с 11:00 до 15:00. Старт колонны участников состоится в 12:00. К участию в пробеге не допускаются люди в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, организаторы не рекомендуют участвовать тем, у кого есть противопоказания по состоянию здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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