2019-07-24T06:08:51+03:00
Общество

Привет из прошлого: В центре Екатеринбурга нашли посуду XVIII века

Многим предметам больше трехсот лет
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской областиФото: пресс-служба Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
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В центре Екатеринбурга, на пересечении улиц 8 марта – ЛенинаВоеводинаМалышева, специалисты обнаружили объекты археологического наследия. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

- Большую часть коллекции представляют фрагменты керамической посуды: красноглиняной, чернолощеной, поливной и фаянсовой посуды, - рассказали там. – Найдены также изделия из железа: кованые гвозди и металлургические шлаки и кости животных. Кроме того, специалисты нашли фрагменты глиняного изразца, шлифованного изделия из камня и слюдяных оконниц, часть из них со следами прошивки.

Все обнаруженные предметы включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия и подлежат государственной охране. Напомним, что раньше на этом месте хотели построить жилую высотку. Однако, согласно проведенной специалистами экспертизе, теперь этот участок нельзя использовать для застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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