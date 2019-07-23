Исполнительный директор Tele-Club Екатерина Кейльман увольняется после десяти лет работы
Об этом она сообщила в Instagram
Фото: соцсети
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Исполнительный директор Tele-Club Екатерина Кейльман объявила, о смене работы и о том, что рассматривает все варианты работы, в том числе в Москве и за границей.
В Instagram Кейльман написала, что ищет новую работу.
- Я покидаю свой второй дом и семью Tele-Club - это была целая эпоха, 10 лет офигенного опыта и музыки! Что случилось? - ничего, просто решила, что пора двигаться дальше. Куда дальше? - пока не знаю. С радостью рассмотрю варианты в Москве и на другом конце планеты и в новой для меня сфере, - пишет Екатерина Кейльман.
Кейльман заявила, что "нужно двигаться дальше"
ИСТОЧНИК KP.RU