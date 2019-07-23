2019-07-23T17:25:04+03:00
Общество

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Юлии Савиновских, у которой забрали приемных детей после удаления груди

Сейчас она живет в Испании
Олег Галимов
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Позже Савиновских признали мужчиной и позволили сменить полПозже Савиновских признали мужчиной и позволили сменить полФото: Алексей БУЛАТОВ
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Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу екатеринбурженки Юлии Савиновских, у которой забрали двоих приемных детей после операции по удалению груди. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

Представители Савиновских отмечают, что решение об изъятии детей должно приниматься не из-за гендерной идентичности родителя, а по оценке ситуации в семье и положения самих детей.

На данный момент Юлия и ее родные дети проживают в Испании. Сама Юлия уже давно называет себя транссексуалом по имени Фрэнсис Эрнст-Штергерт.

- Меня зовут Френсис, я транссексуальный мужчина. Я все еще путаюсь в определениях, в местоимениях. Мне так долго и настойчиво вбивали в голову гомофобию, что даже сейчас, находясь в свободной стране под защитой, мне сложно избавиться от страха, который сопровождал меня последние полтора года. Перед отъездом из России мне казалось, что я стою на берегу реки и смотрю назад, на Димаса и Костю, которых оставляю на этой стороне, - говорит Юлия.

Позже Савиновских признали мужчиной и позволили сменить пол.

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Общественная палата России поддержала екатеринбурженку, удалившую грудь. Общественники уверены, Юлия Савиновских и ее муж в силах воспитать и обеспечить необходимую медицинскую помощь приемным детям, которых забрала опека (читать подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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