Уральский завод оплатит прогулы сотрудника по решению суда

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-23T16:48:30+03:00

Завод должен ему выплатить заработок за упущенное время в размере 317 тысяч рублей, и компенсацию морального вреда – в пять тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Серове электромонтер подал в суд на руководителя Надеждинского металлургического завода, из которого был уволен. В пресс-службе прокуратуры свердловской области рассказали, что в 2018 году он лишился работы после того, как комиссия обнаружила у него медицинские противопоказания.

- Руководство представило мужчине список вакансий без учета состояния его здоровья. При этом такая работа на заводе имелась, - рассказали в ведомстве. – Мужчина согласился на четыре вакансии из предложенных, при этом две из них уже были заняты. Еще в одной ему отказали из-за отсутствия квалификации, а вот уже по другой – из-за медицинских показаний.

Свердловский областной суд восстановил его на работу со дня увольнения. Теперь завод должен ему выплатить заработок за упущенное время в размере 317 тысяч рублей, и компенсацию морального вреда – в пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU