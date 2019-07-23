Проект «Куб правды»: в Екатеринбурге вегетарианцы стали показывать на улице видео издевательств над животными

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-23T16:41:50+03:00

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В Екатеринбурге появились необычные активисты, которые показывают прохожим кадры с издевательствами над животными. Такой подход выработали активисты движения Anonymous for the Voiceless.

- Животным на промышленных предприятиях приходится очень тяжело. Одна из многочисленных мучительных смертей животных происходит, когда их перевозят или доставляют на бойню, загнанных таким большим количеством в фургон, что они не могут пошевелиться. Нехватка кислорода и конечно нет воды. В итоге животные умирают в ужасающих муках, - рассказывают активисты.

Активисты привлекают внимание горожан масками Гая Фокса. Фото: предоставлено участниками движения Anonymous for the Voiceless, Ekaterinburg

По словам лидера движения на Урале Ильи Обоскалова, вегитарианцы выходят на улицу Вайнера лишь по субботам, так как в будние дни активисты заняты своей основной работой.

В качестве основного инструмента используется так называемый «Куб правды». Это обычная черная коробка, внутри которой расположен ноутбук, транслирующий шокирующие видео со скотобоен.

Фото: предоставлено участниками движения Anonymous for the Voiceless, Ekaterinburg

- Это не просто мнение, что животные чувствуют, страдают и хотят жить, и не просто мнение, что люди могут жить без потребления тел животных и их телесных выделений. Как веганы, наша «повестка дня» состоит в том, чтобы вернуть права, которые мы в первую очередь украли у животных - чтобы остановить эксплуатацию, жестокость, резню, - добавляют активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU