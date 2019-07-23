«Кричали и подгоняли к калитке»: на Урале сотрудники ДПС гонялись за испуганной лосихой

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-23T16:32:42+03:00

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Утром в центр Ревды забрела лосиха. Испуганное животное металось по закрытой территории одного из дворов, пока сотрудники ДПС пытались выгнать его из города.

– Инспекторы попросили нас убрать машину, так мы и узнали о нем. Жители пытались вызвать «Зоозащиту» и другие организации, но никто не брал трубку в 6 утра, – сообщила очевидица Ольга Зубова. – Лосиха перепрыгнула через забор и попала на территорию Пенсионного фонда, где много деревьев. Там он бегал двадцать минут, а потом побежал к окраине.

Она также рассказала, что за сутки до этого случая животное вместе с маленьким лосенком видели купающимися на озере, которое находится рядом с городом.

– В дежурную часть полиции города Ревды поступила информация о том, что в районе улицы Цветников бегает лось. К указанному месту направили наряд ДПС ГИБДД, – рассказали в Госавтоинспекции. – Сотрудники ДПС, прибывшие на место, пытались помочь дикому животному найти выход с территории, крича и подгоняя его к калитке. Напуганное животное продолжало бегать по территории. Позже лось сам нашел выход с огороженной территории и убежал в сторону Совхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU