2019-07-23T16:32:42+03:00
Общество

«Кричали и подгоняли к калитке»: на Урале сотрудники ДПС гонялись за испуганной лосихой

Животное забежало в город утром
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Возможно, животное искало лосенкаВозможно, животное искало лосенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Утром в центр Ревды забрела лосиха. Испуганное животное металось по закрытой территории одного из дворов, пока сотрудники ДПС пытались выгнать его из города.

– Инспекторы попросили нас убрать машину, так мы и узнали о нем. Жители пытались вызвать «Зоозащиту» и другие организации, но никто не брал трубку в 6 утра, – сообщила очевидица Ольга Зубова. – Лосиха перепрыгнула через забор и попала на территорию Пенсионного фонда, где много деревьев. Там он бегал двадцать минут, а потом побежал к окраине.

Она также рассказала, что за сутки до этого случая животное вместе с маленьким лосенком видели купающимися на озере, которое находится рядом с городом.

– В дежурную часть полиции города Ревды поступила информация о том, что в районе улицы Цветников бегает лось. К указанному месту направили наряд ДПС ГИБДД, – рассказали в Госавтоинспекции. – Сотрудники ДПС, прибывшие на место, пытались помочь дикому животному найти выход с территории, крича и подгоняя его к калитке. Напуганное животное продолжало бегать по территории. Позже лось сам нашел выход с огороженной территории и убежал в сторону Совхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исполнительный директор Tele-Club Екатерина Кейльман увольняется после десяти лет работы
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Юлии Савиновских, у которой забрали приемных детей после удаления груди
Уральский завод оплатит прогулы сотрудника по решению суда
Проект «Куб правды»: в Екатеринбурге вегетарианцы стали показывать на улице видео издевательств над животными
«Можно ходить, лазать, фотографироваться»: в Екатеринбурге разобрали арт-объект, чтобы собрать новый
«Знаете, как я матерюсь»: драматург Николай Коляда возмутился передачей помещения, откуда его выгнали, другому театру
Журналист или айтишник: аналитики вывели ТОП-10 самых высокооплачиваемых специальностей на Урале
«Эвакуировали 40 человек»: в Свердловской области загорелась «Пятерочка»
«Акт запугивания активистов»: «Единая Россия» обратилась в прокуратуру из-за поджога автомобиля уральского общественника
За отопление летом: Жителям Екатеринбурга пришли июльские квитанции на отопление
«Злостно уклонялся от погашения долга»: на экс-директора Нижнетагильского филиала «Роскоммунэнерго» завели два уголовных дела
Уралец пытался в двух судах оспорить штраф за парковку на газоне
Хотели порадовать близких: в Екатеринбурге у пассажиров обнаружили бутылки с заспиртованными змеями