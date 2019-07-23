«Можно ходить, лазать, фотографироваться»: в Екатеринбурге разобрали арт-объект, чтобы собрать новый

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-23T16:00:23+03:00

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В Екатеринбурге разобрали павильон «Лучистый», который стоял на улице Красноармейской. В 2016 году беседку придумали активисты, а собрали с помощью бизнеса. Сейчас его представители решили преобразовать конструкцию.

– Павильон «Лучистый» изначально подразумевался как временная конструкция, сейчас, три года спустя, пришло время для появления на его месте новых объектов, с которыми горожане смогут взаимодействовать, – пояснила руководитель направления стратегического развития компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

Так конструкция выглядит сейчас Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

Из арт-объекта создадут новую конструкцию: нижнюю часть преобразуют в сцену, а верхнюю в объект, с которым можно взаимодействовать.

– По нему можно будет ходить, лазать, фотографироваться, – сообщили в пресс-службе компании. – В работе над ним примут участие фонд «Город может», в совет которого входят бизнесмен Юрий Окунев и музыкант Владимир Шахрин. 3 и 4 августа с 12:00 до 18:00 вместе с горожанами они будут создавать временную мебель для благоустройства участка.

ИСТОЧНИК KP.RU