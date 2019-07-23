2019-07-23T14:50:55+03:00
Общество

Журналист или айтишник: аналитики вывели ТОП-10 самых высокооплачиваемых специальностей на Урале

Средняя зарплата такого специалиста составляет 200 тысяч рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге - у айтишников и менеджеров по продажам, самые низкие - у фермеров и журналистовСамые высокие зарплаты в Екатеринбурге - у айтишников и менеджеров по продажам, самые низкие - у фермеров и журналистовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аналитики из HeadHunter вывели рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Свердловской области. На сегодняшний день открыто около тысячи вакансий, где ежемесячная зарплата насчитывает больше 100 тысяч рублей. Подобные деньги хотят платить специалистам в сферах продажи, строительства, IT, рабочего персонала, производства, топ-менеджмента, транспорта, медицины, авто и маркетинга.

Так, например, в июле самой заманчивой стала вакансия менеджера по продажам (доход до 1 миллиона рублей). От соискателей требуют высшее техническое образование, умение читать чертежи, успешный опыт продаж и навык «холодных» звонков.

- Весьма высокий доход - от 300 тысяч рублей в месяц - предлагает вакансия директора по развитию экспедиционно-курьерского бизнеса, - рассказывают в пресс-службе HH. - Работодатель ищет человека с опытом организации процессов доставки, хранения, комплектации и перемещения посылок в рамках службы курьерской экспресс-доставки.

Завершает тройку лидеров вакансия директора филиала крупной торговой сети. Средняя зарплата такого специалиста - 190 - 400 тысяч рублей. Но кандидат должен уметь вести переговоры и иметь опыт в продуктовом ритейле.

В целом средняя зарплата по Екатеринбургу за первое полугодие 2019 года составила 40 тысяч рублей, а по области - 36 тысяч. Согласно данным аналитиков, самые низкооплачиваемые профессии у журналистов и фермеров. Их средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Знаете, как я матерюсь»: драматург Николай Коляда возмутился передачей помещения, откуда его выгнали, другому театру
В Свердловской области загорелась «Пятерочка»
«Акт запугивания активистов»: «Единая Россия» обратилась в прокуратуру из-за поджога автомобиля уральского общественника
За отопление летом: Жителям Екатеринбурга пришли июльские квитанции на отопление
«Злостно уклонялся от погашения долга»: на экс-директора Нижнетагильского филиала «Роскоммунэнерго» завели два уголовных дела
Уралец пытался в двух судах оспорить штраф за парковку на газоне
Хотели порадовать близких: в Екатеринбурге у пассажиров обнаружили бутылки с заспиртованными змеями
«До сих пор под впечатлением»: светская львица Погребняк посетила Ганину Яму
Распорола обе ноги: в Каменске-Уральском сломанные качели убрали только после ЧП с девочкой
В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный построили хоккейную арену
На Урале до конца 2021 года заменят все старые лифты
«Кандидат от народа»: в Екатеринбурге появился билборд, призывающий вернуть моду на стрит-арт
Осенью Екатеринбург покинет авиакомпания Finnair
В Екатеринбурге проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Под Екатеринбургом пустили движение по трассе между Полевским и Арамилем
«Комсомолка» принимает заявки на III турнир по пляжному волейболу
12 часов - и ты в другом мире: из Екатеринбурга теперь можно летать в Доминикану
«Боролись с беззаконием и клеветой»: бард Александр Новиков поблагодарил звезд эстрады за помощь во время уголовного преследования
За долги на торги: На Урале у неплательщика забрали автомобиль
В Екатеринбурге двое малышей получили лекарства только с помощью вмешательства прокуратуры
В Екатеринбурге на улице Бажова начнется ремонт теплотрассы
Зона с шезлонгами и собственный пруд: в Екатеринбурге обсудят реконструкцию парка Энгельса
Осужденного экс-главу Каменска-Уральского Михаила Астахова госпитализировали с сердечным приступом
В Екатеринбурге подожгли автомобиль «Народного контроля» во время рейда по киоскам
Меньше хлеба, больше круп: на Урале может измениться состав продовольственной корзины населения
«Снова москитная сетка»: на Урале из окна второго этажа выпали два маленьких брата
Потушили за 4 минуты: в центре Екатеринбурга вновь сгорели машины