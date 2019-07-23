Журналист или айтишник: аналитики вывели ТОП-10 самых высокооплачиваемых специальностей на Урале

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-23T14:50:55+03:00

Самые высокие зарплаты в Екатеринбурге - у айтишников и менеджеров по продажам, самые низкие - у фермеров и журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аналитики из HeadHunter вывели рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Свердловской области. На сегодняшний день открыто около тысячи вакансий, где ежемесячная зарплата насчитывает больше 100 тысяч рублей. Подобные деньги хотят платить специалистам в сферах продажи, строительства, IT, рабочего персонала, производства, топ-менеджмента, транспорта, медицины, авто и маркетинга.

Так, например, в июле самой заманчивой стала вакансия менеджера по продажам (доход до 1 миллиона рублей). От соискателей требуют высшее техническое образование, умение читать чертежи, успешный опыт продаж и навык «холодных» звонков.

- Весьма высокий доход - от 300 тысяч рублей в месяц - предлагает вакансия директора по развитию экспедиционно-курьерского бизнеса, - рассказывают в пресс-службе HH. - Работодатель ищет человека с опытом организации процессов доставки, хранения, комплектации и перемещения посылок в рамках службы курьерской экспресс-доставки.

Завершает тройку лидеров вакансия директора филиала крупной торговой сети. Средняя зарплата такого специалиста - 190 - 400 тысяч рублей. Но кандидат должен уметь вести переговоры и иметь опыт в продуктовом ритейле.

В целом средняя зарплата по Екатеринбургу за первое полугодие 2019 года составила 40 тысяч рублей, а по области - 36 тысяч. Согласно данным аналитиков, самые низкооплачиваемые профессии у журналистов и фермеров. Их средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU