2019-07-23T14:16:11+03:00
Происшествия

В Свердловской области загорелась «Пятерочка»

Все обошлось - пострадавших не оказалось
Мария Трапезникова
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В поселке Косулино загорелась "Пятерочка", в момент пожара в магазине не было покупателейВ поселке Косулино загорелась "Пятерочка", в момент пожара в магазине не было покупателейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Косулино Белоярского городского округа загорелся продуктовый магазин «Пятерочка». Сообщение о возгорании поступило в МЧС 14:40. Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

- Из-за высокой температуры произошло обрушение кровли магазина. В тушении пожара задействованы 6 единиц техники, более 20 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. - Дополнительно к месту пожара приехала пожарная техника из городов Заречного, Арамиля, поселка Уральский.

Сейчас пожарными принимаются все меры для того, чтобы не допустить распространение огня на соседние дома. На момент возникновения пожара покупателей в магазине не было, все работники из магазина эвакуированы. Пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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