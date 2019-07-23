2019-07-23T14:22:41+03:00
Общество

Уралец пытался в двух судах оспорить штраф за парковку на газоне

Однако ему все равно придется заплатить три тысячи рублей
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Депутаты Заксобрания несколько лет воевали с гряземесамиДепутаты Заксобрания несколько лет воевали с гряземесамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Екатеринбурга пытался оспорить штраф за парковку на газоне в двух инстанциях - Верх-Исетском районным и Свердловском областном судах. Ранее ему выписали штраф в 3 тысячи рублей по статье 16 Закона Свердловской области «Об административном правонарушении на территории региона». Судьи не нашли оснований для удовлетворения апелляции.

- В январе 2019 года он припарковал автомобиль на улице Попова. В это время территорию обследовали квартальные инспекторы, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Они установили, что автомобиль заехал на газон, несмотря на ограничение в виде бордюра, и граничит с пешеходной дорожкой.

Напомним, газоны стали полем войны для областных законодателей и недобросовестных водителей. Так, в 2016 году из-за иска жителя Дегтярска Александра Ерошкина Свердловский областной суд отменил первый пункт статьи 19-1 регионального закона «Об административных правонарушениях». Именно на него раньше ссылались, штрафуя за парковку на газонах. А когда чиновники стали опираться на правила городского благоустройства, та же инстанция признала их недействующими. Это решение поддержал Верховный суд РФ.

В 2017 году законодатели внесли поправки в областной закон, но из-за иска екатеринбуржца Игоря Белоусова их отменили. Только в 2018 году Конституционный суд РФ признал права регионов устанавливать «ответственность за административные правонарушения в области благоустройства» в рамках другого судебного разбирательства. В декабре депутаты Заксобрания приняли окончательную версию закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Знаете, как я матерюсь»: драматург Николай Коляда возмутился передачей помещения, откуда его выгнали, другому театру
Журналист или айтишник: аналитики вывели ТОП-10 самых высокооплачиваемых специальностей на Урале
В Свердловской области загорелась «Пятерочка»
«Акт запугивания активистов»: «Единая Россия» обратилась в прокуратуру из-за поджога автомобиля уральского общественника
За отопление летом: Жителям Екатеринбурга пришли июльские квитанции на отопление
«Злостно уклонялся от погашения долга»: на экс-директора Нижнетагильского филиала «Роскоммунэнерго» завели два уголовных дела
Хотели порадовать близких: в Екатеринбурге у пассажиров обнаружили бутылки с заспиртованными змеями
«До сих пор под впечатлением»: светская львица Погребняк посетила Ганину Яму
Распорола обе ноги: в Каменске-Уральском сломанные качели убрали только после ЧП с девочкой
В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный построили хоккейную арену
На Урале до конца 2021 года заменят все старые лифты
«Кандидат от народа»: в Екатеринбурге появился билборд, призывающий вернуть моду на стрит-арт
Осенью Екатеринбург покинет авиакомпания Finnair
В Екатеринбурге проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Под Екатеринбургом пустили движение по трассе между Полевским и Арамилем
«Комсомолка» принимает заявки на III турнир по пляжному волейболу
12 часов - и ты в другом мире: из Екатеринбурга теперь можно летать в Доминикану
«Боролись с беззаконием и клеветой»: бард Александр Новиков поблагодарил звезд эстрады за помощь во время уголовного преследования
За долги на торги: На Урале у неплательщика забрали автомобиль
В Екатеринбурге двое малышей получили лекарства только с помощью вмешательства прокуратуры
В Екатеринбурге на улице Бажова начнется ремонт теплотрассы
Зона с шезлонгами и собственный пруд: в Екатеринбурге обсудят реконструкцию парка Энгельса
Осужденного экс-главу Каменска-Уральского Михаила Астахова госпитализировали с сердечным приступом
В Екатеринбурге подожгли автомобиль «Народного контроля» во время рейда по киоскам
Меньше хлеба, больше круп: на Урале может измениться состав продовольственной корзины населения
«Снова москитная сетка»: на Урале из окна второго этажа выпали два маленьких брата
Потушили за 4 минуты: в центре Екатеринбурга вновь сгорели машины