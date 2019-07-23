Уралец пытался в двух судах оспорить штраф за парковку на газоне

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-23T14:22:41+03:00

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Житель Екатеринбурга пытался оспорить штраф за парковку на газоне в двух инстанциях - Верх-Исетском районным и Свердловском областном судах. Ранее ему выписали штраф в 3 тысячи рублей по статье 16 Закона Свердловской области «Об административном правонарушении на территории региона». Судьи не нашли оснований для удовлетворения апелляции.

- В январе 2019 года он припарковал автомобиль на улице Попова. В это время территорию обследовали квартальные инспекторы, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Они установили, что автомобиль заехал на газон, несмотря на ограничение в виде бордюра, и граничит с пешеходной дорожкой.

Напомним, газоны стали полем войны для областных законодателей и недобросовестных водителей. Так, в 2016 году из-за иска жителя Дегтярска Александра Ерошкина Свердловский областной суд отменил первый пункт статьи 19-1 регионального закона «Об административных правонарушениях». Именно на него раньше ссылались, штрафуя за парковку на газонах. А когда чиновники стали опираться на правила городского благоустройства, та же инстанция признала их недействующими. Это решение поддержал Верховный суд РФ.

В 2017 году законодатели внесли поправки в областной закон, но из-за иска екатеринбуржца Игоря Белоусова их отменили. Только в 2018 году Конституционный суд РФ признал права регионов устанавливать «ответственность за административные правонарушения в области благоустройства» в рамках другого судебного разбирательства. В декабре депутаты Заксобрания приняли окончательную версию закона.

ИСТОЧНИК KP.RU