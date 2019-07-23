2019-07-23T11:19:31+03:00
Общество

Хотели порадовать близких: В Екатеринбурге у пассажиров обнаружили бутылки с заспиртованными змеями

Внутри находились исчезающие виды животных
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорту «Кольцово» задержали двух пассажиров, возвращавшихся из путешествия во Вьетнам. Таможенным контролем были обнаружены две бутылки со змеями в спиртовом растворе. На этикетке было написано, что это настойка на кобре – местное лекарственное зелье. Оно было изготовлено из рисовой водки и пресноводных с добавлением корня женьшеня. Согласно этикетке, оно может помочь вылечить любой недуг.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Молодые люди решили привезти популярный на рынках курорта сувенир, но не знали о таможенных запретах и ограничениях, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Таможенники направили бутылки с подозрительным содержимым на экспертизу. В итоге, специалисты заключили, что в спиртосодержащие растворы помещены белогубая куфия и моноклевая кобра. Последняя находится под угрозой исчезновения и по действующей международной Конвенции СИТЕС запрещена к перемещению через границу.

Сейчас туристам, хотевшим просто подарить сувенир из азиатской страны, грозит штраф в тысячу рублей, а также штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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