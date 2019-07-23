«До сих пор под впечатлением»: светская львица Погребняк посетила Ганину Яму
Своими эмоциями от поездки она поделилась в Instagram
Фото: Instagram
Изменить размер текста:
Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария посетила под Екатеринбургом Ганину Яму. Именно в этом месте изначально были захоронены члены последней царской семьи Николая II.
- Посетили Ганину Яму. Здесь ощущаешь особую атмосферу, чувствуешь глубину трагедии. Я до сих пор под впечатлением, - написала Мария Погребняк в Instagram.
Мария Погребняк приехала на Ганину Яму
Напомним, что на прошлой неделе в столице Урала прошел Крестный ход до Ганиной Ямы.
ИСТОЧНИК KP.RU