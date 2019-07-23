«До сих пор под впечатлением»: светская львица Погребняк посетила Ганину Яму

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-23T14:24:59+03:00

Своими эмоциями от поездки она поделилась в Instagram

Изменить размер текста: A A

Жена футболиста «Урала» Павла Погребняка Мария посетила под Екатеринбургом Ганину Яму. Именно в этом месте изначально были захоронены члены последней царской семьи Николая II.

- Посетили Ганину Яму. Здесь ощущаешь особую атмосферу, чувствуешь глубину трагедии. Я до сих пор под впечатлением, - написала Мария Погребняк в Instagram.

mariapoga_ Мария Погребняк приехала на Ганину Яму

Напомним, что на прошлой неделе в столице Урала прошел Крестный ход до Ганиной Ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU