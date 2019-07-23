Распорола обе ноги: в Каменске-Уральском сломанные качели убрали только после ЧП с девочкой

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-23T10:56:22+03:00

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На днях в Каменске-Уральском во дворе дома №35 по улице Суворова 11-летняя Ульяна упала с качели и распорола обе ноги. Девочка шла в магазин вместе с подругой, а по пути решила покачаться. Но вот качели, как выяснилось, давно были неисправны, но никто не обращал на это внимание.

Ребенка с сильными болями перебинтовали медики из «скорой помощи» и отвезли в больницу, где наложили швы. Девочка до сих пор находится в медицинском учреждении, пишет портал KU66.RU.

На следующий день после ЧП родные ребенка отправились за разъяснениями в управляющую компанию «Горстройцентр», на территории которой располагалась злополучные качели. Там с ними разговаривать отказались, сославшись на отсутствие руководства.

Фото: KU66.RU

В тот же день качели демонтировали, присыпав почву песком.

- Нам позвонил руководитель УК и сказал: «сколько отсудите – столько и заплачу. Я качель срежу и скажу, что ее тут и не было», - рассказывают родственники. Хотя нам на тот момент достаточно было простого человеческого извинения. Мы про деньги даже не заикались.

Через день родственники Ульяны обратились в полицию. Адвокат семьи сомневается, что уголовное дело заведут. Никаких мер не приняла и инспектор по делам несовершеннолетних, которая в курсе ситуации.

- Мы попытались найти видео-доказательства ЧП, ведь у местного провайдера в этом дворе установлены камеры видеонаблюдения. Но именно в это время у них не оказалось съемок. До и после есть. А этот момент не записался, - говорит семья девочки.

Девочка уже неделю лежит в больнице. Фото: KU66.RU

Теперь родственники пострадавшего ребенка беспокоятся за других детей, которые могут пострадать на неисправных сооружениях для малышни. Их в городе хватает. И, пока кто-то не получит травму, никто их демонтировать не спешит.

ИСТОЧНИК KP.RU