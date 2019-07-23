На Урале до конца 2021 года заменят все старые лифты

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-23T14:31:06+03:00

На Урале до 2021 года планируется заменить все старые лифты на новые. Сейчас в замене нуждаются 1,5 тысячи машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в ремонте нуждаются около 1,5 тысячи подъемников

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На Урале до конца 2021 года планируется заменить все старые лифты в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На данный момент в замене нуждаются 1,5 тысячи подъемников.

- Основной объем работ приходится на столицу Урала - здесь в замене нуждаются около 850 подъемников. Далее идут Нижний Тагил - 277 лифтов, а также Первоуральск - около 60 лифтов, - отметили в мэрии. - Всего в реестре нуждающихся в обновлении лифтового парка сейчас 14 муниципалитетов.

Соответствующие работы будут проводиться в рамках региональной программы капремонта. Сейчас формируются итоговые перечни старых, изношенных лифтов. После замены планируется перейти на плановое обновление оборудования в многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU