«Кандидат от народа»: в Екатеринбурге появился билборд, призывающий вернуть моду на стрит-арт

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-23T14:32:27+03:00

Его установили в ночь с 22 на 23 июля

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На проспекте Космонавтов, 49, появился необычный билборд, стилизованный под типичную предвыборную агитацию. Его установили художники партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в ночь с 22 на 23 июля.

На «предвыборном» билборде, на фоне российского флага, изображен екатеринбургский художник Владимир Абих. Рядом с ним - агитационный призыв «Сделаем стрит-арт великим опять!».

Первым его заметил один из организаторов фестиваля, екатеринбургский художник Слава ПТРК, после чего работу начали замечать и горожане.

Напомним, что фестиваль «Карт-бланш» проводится в Екатеринбурге второй год. За это время появилось большое количество интересных работ, однако многие из них закрашиваются почти сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU