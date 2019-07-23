Осенью Екатеринбург покинет авиакомпания Finnair

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-23T14:33:22+03:00

Ранее из Кольцово перестали летать такие европейские перевозчики, как Lufthansa, Air Moldova, Alitalia, Czech Airlines Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбург покинет еще один авиаперевозчик. Директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил об уходе компании Finnair.

- Главной новостью туристской отрасли стала информация о том, что компания Finnair приняла решение об остановке рейса Хельсинки - Екатеринбург с 10 октября 2019 года, - написал он в Facebook.

Напомним, ранее из Кольцово перестали летать такие европейские перевозчики, как Lufthansa, Air Moldova, Alitalia, Czech Airlines. После ухода Finnair в этом направлении будут работать только Turkish Airlines.

При этом в начале июля «Уральские авиалинии» столкнулись с аннулированием разрешения на полеты в Чехию. Тогда конфликт удалось разрешить в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU