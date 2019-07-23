В Екатеринбурге проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-23T09:53:21+03:00

Пройти тестирование в мобильном пункте может каждый Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Екатеринбурге 24 июля с 12 до 18 часов в брендированном мобильном пункте, расположенном на перекрестке пер. Театрального и пер. Банковского (за зданием ТЦ «Пассаж»).

На сегодняшний день в Екатеринбурге проживает 22 682 ВИЧ-инфицированных граждан. За 6 месяцев 2019 года в городе выявлено 658 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

- В группе повышенного риска по-прежнему находятся граждане в возрасте 30-39 лет. В целом, мы наблюдаем снижение показателя первичной заболеваемости в результате проведения активной информационной работы с различными группами горожан, – сообщил главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Александр Харитонов.

Екатеринбург присоединился к всероссийской акцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийская акция проводится с целью повышения мотивации жителей к тестированию на ВИЧ-инфекцию и привлечения внимания общественности к проблемам больных СПИДом, носителей ВИЧ-инфекции, формированию толерантного отношения к ВИЧ-положительным. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и способах профилактики ВИЧ-инфекции.

Координаторами акции в Екатеринбурге являются Управление здравоохранения, Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга и Городской центр медицинской профилактики. На площадке будут работать волонтеры Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Стоит отметить, что добровольцы Екатеринбурга станут единственными представителями серебряного волонтерства в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

Мероприятие на областном уровне курирует Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД. В регионе тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове.

Для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов в Городском центре медицинской профилактики будет организован обучающий семинар с участием представителей Минздрава РФ о клинических проявлениях заболевания, современных методах ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию.

Фото: Городской центр медицинской профилактики

26 июля в Екатеринбурге на торжественной церемонии закрытия регионального этапа будут озвучены итоги акции: ключевые события и векторы развития здравоохранения в сфере профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» организована Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Мобильные пункты тестирования представлены брендированными автомобилями ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Они проедут через 191 город 40 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU