«Комсомолка» принимает заявки на III турнир по пляжному волейболу

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-23T14:37:22+03:00

В прошлом году в турнире приняли участие 30 команд и около 2000 гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«Комсомольская правда» и Свердловская областная федерация волейбола открыли регистрацию на ежегодный волейбольный турнир для любительских команд. В этом году он состоится 10 августа и уже традиционно пройдет на площадке AVS Отеля (ул. Республиканская, 1а).

К участию традиционно приглашаются семейные команды, причем под «семейными» подразумеваются и любые дружные компании друзей, одноклассников и соседей. Также заявиться могут корпоративные команды, чтобы дать волю соревновательному духу в матчах с партнерами и конкурентами.

Вне зависимости от капризов уральской погоды, на площадке турнира будет жарко: спортсмены-любители сразятся на волейбольной площадке, а гости смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах от партнеров и побороться за звание лучшей группы поддержки.

Всего на турнир будет зарегистрировано 40 команд, так что организаторы советуют не медлить с заполнением анкет. Как только наберется нужное количество участников, заявки начнут попадать в резерв. Зарегистрировать команду капитаны могут до 7 августа, заполнив форму в официальной группе турнира группе «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU