За долги на торги: На Урале у неплательщика забрали автомобиль

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-23T14:40:16+03:00

После чего его выставили на аукцион

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На Урале у жителя Белоярского конфисковали автомобиль Renault Duster за долги банку - машина была взята в кредит. Но мужчина не смог расплатиться, и тогда кредитная организация обратилась в суд.

- Судебный пристав составил акт ареста автомашины. Мужчина добровольно передал документы и ключи от своего автомобиля. Машина передана на ответственное хранение взыскателю банка, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Суд также решил, что конфискованная машина должна отправиться на аукцион. Установленная начальная цена - 450 тысяч рублей. А самого должника ограничили в праве выезда за пределы Российской федерации. В случае, если задолженность не будет погашена, автомобиль уйдет с молотка.

Напомним, более 35 тысяч свердловчан ограничены в праве выезда на границу, их общая сумма долга составляет более 19 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU