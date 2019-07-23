В Екатеринбурге двое малышей получили лекарства только с помощью вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-23T14:41:03+03:00

Препараты, в которых нуждались малыши, не были зарегистрированы на территории РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их препараты не были зарегистрированы на территории РФ

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Двое малышей, 4-летний мальчик и девочка, из разных семей имеют редкие тяжелые заболевания. На лечение им рекомендованы специальные препараты, которые не зарегистрированы на территории РФ. Поэтому дети не могут получить соответствующего лечения. В связи с этим прокуратура области провела проверку.

- Принимая во внимание быстро прогрессирующий характер течения заболеваний с вовлечением в патологические процессы центральной нервной системы, консилиум постановил разрешить к индивидуальному применению по жизненно важным показаниям незарегистрированные в Российской Федерации лекарственные препараты, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас семьи смогут бесплатно получать эти лекарства вплоть до того момента, когда они станут не нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU