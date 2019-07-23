В Екатеринбурге на улице Бажова начнется ремонт теплотрассы
Екатеринбургая теплосетевая компания начнет ремонтировать теплотрассу по улице Бажова. Речь идет об участке от перекрестка с улицей Шевченко до перекрестка с улицей Первомайской. Энергетики планируют переложить 924 метра трубопровода.
- В прошлый отопительный период здесь трижды устраняли повреждения. Старая трасса проложена прямо в земле: из-за влажного грунта коррозия оставила свой «след» на металле - нижняя часть стенки трубопровода заметно истончилась, - сообщили в ЕТК. - Жители стоящего рядом с повреждением дома периодически жаловались на подтопление подвала, где проходит трубопровод.
Трасса обеспечивала теплом жителей в границах улиц Бажова - Шевченко - Восточной - Шарташской. Пока они получают горячую воду по временному трубопроводу.
ИСТОЧНИК KP.RU