В Екатеринбурге на улице Бажова начнется ремонт теплотрассы

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-23T14:41:53+03:00

Это коснется жителей в пределах улиц Бажова - Шевченко - Восточной - Шарташской

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Екатеринбургая теплосетевая компания начнет ремонтировать теплотрассу по улице Бажова. Речь идет об участке от перекрестка с улицей Шевченко до перекрестка с улицей Первомайской. Энергетики планируют переложить 924 метра трубопровода.

- В прошлый отопительный период здесь трижды устраняли повреждения. Старая трасса проложена прямо в земле: из-за влажного грунта коррозия оставила свой «след» на металле - нижняя часть стенки трубопровода заметно истончилась, - сообщили в ЕТК. - Жители стоящего рядом с повреждением дома периодически жаловались на подтопление подвала, где проходит трубопровод.

Трасса обеспечивала теплом жителей в границах улиц Бажова - Шевченко - Восточной - Шарташской. Пока они получают горячую воду по временному трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU