2019-07-23T08:24:09+03:00
Общество

Зона с шезлонгами и собственный пруд: В Екатеринбурге обсудят реконструкцию парка Энгельса

Встреча пройдет 25 июля в администрации Октябрьского района
Мария Трапезникова
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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Обсудить ремонт парка Энгельса, который находится на пересечении улиц Малышева и Бажова, можно будет в четверг, 25 июля, в 18:00 в здании администрации Октябрьского района (Луначарского,217).

Напомним, что он входит в программу обновления парков и скверов Екатеринбурга. Вся проектная документация была опубликована на сайте госзакупок. Согласно ей, парк планируют разделить на несколько зон.

На всей территории расположатся две детских площадки для ребят от 7 до 14 лет, зона для воркаута, спортивная площадка, зона для выгула собак, а также искусственный водоем и площадь событий (место для проведения общих мероприятий). Помимо этого, в проекте указано совершенно новое место – «тихая зона», - чтобы каждый мог отдохнуть на шезлонге и погреться на солнышке.

Одна из детских площадок. Фото: проектная документация

Одна из детских площадок. Фото: проектная документация

Напомним, что за эскизы архитекторам предлагают почти 926 тысяч рублей, а согласовать их должны к декабрю 2019 года. Помимо этого, до завтрашнего дня, 24 июля, можно отправить предложения по благоустройству парка на почту: park.engels1@gmail.com.

Искусственный пруд. Фото: проектная документация

Искусственный пруд. Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

ИСТОЧНИК KP.RU

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