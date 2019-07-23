2019-07-23T14:44:41+03:00
Общество

Меньше хлеба, больше круп: на Урале может измениться состав продовольственной корзины населения

Обсуждение этого вопроса пройдет 30 июля
Мария Трапезникова
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Депутаты Заксобрания планируют изменить продовольственную корзину: добавить в нее крупы и молочку и убрать хлебДепутаты Заксобрания планируют изменить продовольственную корзину: добавить в нее крупы и молочку и убрать хлебФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области планируют сократить состав потребительской корзины. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания. Так, планируется увеличить число круп и молочной продукции и уменьшить количество хлеба.

- Анализ объемов потребления населением Свердловской области продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, показывает, что наши жители стали питаться более правильно. Снизилось потребление белого хлеба и увеличилось потребление круп. Законопроект, который вынесен на рассмотрение депутатов, предполагает увеличить объемы потребления круп, в том числе риса, муки и снизить объемы потребления пшеничного хлеба. А также увеличить объемы потребления молока и сметаны, снизив объем потребления кефира, - сообщила один из спикеров Заксобрания Людмила Бабушкина.

Вопрос об изменении состава продовольственной корзины будет рассмотрен уже 30 июля, на 36-м заседании палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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