Меньше хлеба, больше круп: на Урале может измениться состав продовольственной корзины населения

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-23T14:44:41+03:00

Депутаты Заксобрания планируют изменить продовольственную корзину: добавить в нее крупы и молочку и убрать хлеб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области планируют сократить состав потребительской корзины. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания. Так, планируется увеличить число круп и молочной продукции и уменьшить количество хлеба.

- Анализ объемов потребления населением Свердловской области продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, показывает, что наши жители стали питаться более правильно. Снизилось потребление белого хлеба и увеличилось потребление круп. Законопроект, который вынесен на рассмотрение депутатов, предполагает увеличить объемы потребления круп, в том числе риса, муки и снизить объемы потребления пшеничного хлеба. А также увеличить объемы потребления молока и сметаны, снизив объем потребления кефира, - сообщила один из спикеров Заксобрания Людмила Бабушкина.

Вопрос об изменении состава продовольственной корзины будет рассмотрен уже 30 июля, на 36-м заседании палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU