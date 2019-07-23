Потушили за 4 минуты: В центре Екатеринбурга вновь сгорели машины

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-23T06:34:29+03:00

В центре Екатеринбурга сгорели два автомобиля, но пожар успели потушить за 4 минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Инцидент произошел в центральной части города, на улице Мельковская, в ночь на 23 июля. Там сгорели машины Audi A4 и «Ока». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Информация об этом поступила к ним в 1:45.

- На площади 8 квадратных метров повреждены салоны и кузова автомобилей «Ока» и Audi A4, - рассказали спасатели. – В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут.

Сотрудники МЧС просят граждан быть осторожнее и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России (101).

ИСТОЧНИК KP.RU