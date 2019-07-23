Потушили за 4 минуты: В центре Екатеринбурга вновь сгорели машины
Инцидент произошел в центральной части города, на улице Мельковская, в ночь на 23 июля. Там сгорели машины Audi A4 и «Ока». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Информация об этом поступила к ним в 1:45.
- На площади 8 квадратных метров повреждены салоны и кузова автомобилей «Ока» и Audi A4, - рассказали спасатели. – В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут.
Сотрудники МЧС просят граждан быть осторожнее и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России (101).
ИСТОЧНИК KP.RU