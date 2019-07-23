Под Екатеринбургом вспыхнул огромный коттедж

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-23T06:07:18+03:00

Все обошлось - в пожаре никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Арамиле, на улице Меко, загорелся большой коттедж площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о происшествии поступила спасателям в 20:12, полностью потушить огонь удалось лишь в 22:29. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 1:35.

- Огнем были повреждены кровля, чердачное перекрытие, 2-й этаж частного жилого дома, - сообщают в пресс-службе МЧС. – Пожарным удалось не допустить распространение огня на рядом стоящий гараж и жилой дом. В тушении пожара задействованы 11 единиц техники, 39 человек личного состава.

Вместе с тем, спасатели просят граждан быть осторожнее и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России (101) и постараться покинуть опасную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU