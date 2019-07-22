Свердловская прокуратура проводит проверку после взрыва газа в жилом доме

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-22T17:44:25+03:00

После хлопка в здании выбило окно, а по фасаду пошла большая трещина. Пострадал один человек

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Артемовская городская прокуратура выясняет обстоятельства взрыва в жилом доме в поселке Буланаш. ЧП произошло сегодня вечером в двухэтажном доме по улице Кутузова. В квартире на первом этаже случился хлопок, из-за чего выбило окно. Кроме того по фасаду здания пошла трещина. Пострадал хозяин жилища, мужчину доставили в больницу с ожогами.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлены обстоятельства произошедшего, когда проводилось обслуживание газового оборудования, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

В ведомстве добавили, прокуратура проконтролирует действия местной администрации по расселению жителей пострадавшего дома.

В данный момент дом, где произошло ЧП, оцеплен. Спасатели и полиция никого не подпускает к месту взрыва.

- Для жильцов пострадавшего в поселке Буланаше дома администрацией развернут пункт временного размещения на базе местного профилактория «Юбилейный», - добавили в пресс-службе областного МЧС.

По предварительной информации, причина взрыва – неправильное использование газового оборудования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/721679" frameborder="0"></iframe> В селе Буланаш в жилом доме взорвался газ.Видео: Пресс-служба МЧС Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU