Свердловская прокуратура проводит проверку после взрыва газа в жилом доме
Артемовская городская прокуратура выясняет обстоятельства взрыва в жилом доме в поселке Буланаш. ЧП произошло сегодня вечером в двухэтажном доме по улице Кутузова. В квартире на первом этаже случился хлопок, из-за чего выбило окно. Кроме того по фасаду здания пошла трещина. Пострадал хозяин жилища, мужчину доставили в больницу с ожогами.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлены обстоятельства произошедшего, когда проводилось обслуживание газового оборудования, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
В ведомстве добавили, прокуратура проконтролирует действия местной администрации по расселению жителей пострадавшего дома.
В данный момент дом, где произошло ЧП, оцеплен. Спасатели и полиция никого не подпускает к месту взрыва.
- Для жильцов пострадавшего в поселке Буланаше дома администрацией развернут пункт временного размещения на базе местного профилактория «Юбилейный», - добавили в пресс-службе областного МЧС.
По предварительной информации, причина взрыва – неправильное использование газового оборудования.
В селе Буланаш в жилом доме взорвался газ.Видео: Пресс-служба МЧС Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU