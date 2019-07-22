2019-07-22T16:13:20+03:00
Звезды

Актер Андрей Чадов нашел себе квартиру и молодую жену

Мужчина решил обзавестись семьей
Лев ИСТОМИН
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Актер наконец-то нашел свою вторую половинуАктер наконец-то нашел свою вторую половинуФото: Анатолий МЕЛИХОВ
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38-летний российский актер Андрей Чадов после череды романов наконец-то решил обзавестись семьей. В это же время он решил купить собственную квартиру, куда скоро переедет со съемных «квадратов».

Невеста Андрей Чадова – 24-летняя Анастасия Виноградова уже успела побывать замужем за Сергеем Ефремовым, который не был богат, но делал все, чтобы сделать супругу счастливой – устраивал для нее вечеринки, возил в путешествия по Золотому кольцу России.

Однако в конце прошлого года пара рассталась, и вскоре стало известно, что девушка встречается с актером. Чадов признался, что наконец-то встретил вторую половину, которая родит ему детей и с которой можно построить семейное гнездышко, пишет издание EG.RU.

- Она стала для меня как глоток чистого воздуха, я же семь лет был один, - рассказывает Чадов. – Уже больше года прошло, а я никак не могу ею надышаться.

Удивительно, что Девушка общалась с Чадовым, будучи замужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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