На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение из-за замены асфальта
Работы закончат в августе
Речь идет об участке за Богдановичем – с 98 по 113 километр автодороги, а также на въезде в город со стороны Екатеринбурга – на участке с 88 по 94 километр.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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22 июля на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень начнутся работы по замене верхнего слоя асфальта. Речь идет об участке за Богдановичем – с 98 по 113 километр автодороги. Также будут ремонтировать участок на въезде в город со стороны Екатеринбурга – на участке с 88 по 94 километр.
– На этих участках введут реверсивное движение, – пояснили в «Уралправтодоре». – Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим.
Фото: пресс-служба "Ураправтодор"
Работы закончат 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU