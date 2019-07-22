2019-07-22T15:39:36+03:00
Авто

На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение из-за замены асфальта

Работы закончат в августе
Маргарита МАХОНИНА
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Речь идет об участке за Богдановичем – с 98 по 113 километр автодороги, а также на въезде в город со стороны Екатеринбурга – на участке с 88 по 94 километр.Речь идет об участке за Богдановичем – с 98 по 113 километр автодороги, а также на въезде в город со стороны Екатеринбурга – на участке с 88 по 94 километр.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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22 июля на трассе Р-351 ЕкатеринбургТюмень начнутся работы по замене верхнего слоя асфальта. Речь идет об участке за Богдановичем – с 98 по 113 километр автодороги. Также будут ремонтировать участок на въезде в город со стороны Екатеринбурга – на участке с 88 по 94 километр.

– На этих участках введут реверсивное движение, – пояснили в «Уралправтодоре». – Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим.

Фото: пресс-служба "Ураправтодор"

Фото: пресс-служба "Ураправтодор"

Работы закончат 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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