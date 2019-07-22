«Купил билет ко дню рождения супруги»: уральский фермер выиграл миллион рублей в лотерее
Житель Свердловской области Александр Шаманаев выиграл в лотерее один миллион рублей. Мужчина пояснил, что приобрел билет случайно – доверился интуиции.
– Купил лотерейный билет ко дню рождения супруги. Внутренний голос подсказал, что нужно сделать именно такой подарок, – приводят слова Шаманаева в пресс-службе «Столото».
Оформлять выигрыш он приехал вместе с дочкой Сашей Фото: пресс-служба "Столото"
Там рассказали, что в прошлом мужчина служил в военно-десантных войсках: Шаманаев – ветеран боевых действий. А сегодня он занимается фермерством: разводит скот и птицу.
– Выигрыш пришелся кстати. Для семьи Шаманаевых 2019 год начался со счастливого события – рождения третьей дочери, – добавили в пресс-службе. – Благодаря лотерее победитель купит новый вместительный автомобиль и завершит строительство дома.
Кстати, оформлять выигрыш он приехал вместе с дочкой Сашей.
ИСТОЧНИК KP.RU