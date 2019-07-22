2019-07-22T15:13:37+03:00
Общество

«Бесконечных двадцать лет…»: В Екатеринбурге появился стрит-арт про балет

Его создал волгоградский художник в рамках фестиваля «Карт-бланш»
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество художника PhilippenzoФото: сообщество художника Philippenzo
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В Екатеринбурге, в рамках фестиваля «Карт-бланш», появился новый стрит-арт «Озеро» с изображением танцующих в телевизоре балерин. К работе есть подпись: «Бесконечных двадцать лет мы с надеждой ждем балет». Автором стал волгоградский райтер Philippenzo. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, локация новой работы пока неизвестна.

Отметим, что в видео, опубликованном в официальной группе художника «Вконтакте», видно, что создавать работу художнику помогали несколько волонтеров. А фоном для их творчества стали песни екатеринбургской певицы Монеточки.

Если приглядеться, что в помехах на нарисованном экране можно увидеть логотип Первого канала, а также самих балерин, танцующих «Лебединое озеро».

Фото: сообщество художника Philippenzo

Фото: сообщество художника Philippenzo

- Во времена СССР его ставили в эфир во время всевозможных экстраординарных политических ситуаций в стране, - рассказывает сам художник. – Этот спектакль стал одним из наиболее запоминающихся символов Августовского путча 1991 года, поскольку во время событий постановку этого балета транслировали все телеканалы три дня подряд.

Партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш» проходит в Екатеринбурге уже две недели. За это время многие работы были уничтожены почти сразу, а некоторые горожане выступили против проведения такого фестиваля в столице Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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