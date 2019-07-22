В Свердловской области почта прекратила доставлять квитанции за электроэнергию

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-22T18:23:21+03:00

В "Энергосбыт Т Плюс" заявили, что компании пытаются урегулировать разногласия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь этим будет заниматься сам АО «Энергосбыт Т Плюс»

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В свердловском филиале «Почты России» предупредили, что с июля 2019 года жителям региона не будут доставлять квитанции на оплату услуг за электроэнергию. Там сообщили о расторжении контракта с АО «Энергосбыт Т Плюс».

- Компания приняла решение доставлять документы собственными силами, - сообщили в «Почте России». - Просим вопросы, связанные с недоставкой или несвоевременной доставкой, направлять туда.

Там добавили, что на горячую линию «Почты» по-прежнему поступает множество обращений по вышеназванным проблемам.

- В настоящее время между компаниями проходят переговоры по урегулированию разногласий, - прокомментировали ситуацию в «Энергосбыт Т Плюс». - Коммунальные услуги можно оплатить через онлайн-сервисы на нашем сайте. Там же можно оформить получение квитанций на электронную почту.

Источник «КП» отметил, что инициатива о расторжении договорных отношений исходила от «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU