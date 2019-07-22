На Урале трем людям с хроническим алкоголизмом выдали разрешение на ношение оружия
У трех жителей Качканара, страдающих хроническим алкоголизмом, нашли разрешение на ношение оружия. Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие разрешения, и инстанция это ходатайство удовлетворила.
- За период времени с 2010 года по 2018 год один из них 4 раза находился на лечении в наркологическом отделении ГБУЗ Свердловской области «Качканарская центральная городская больница», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Там напомнили, что лицензию не могут получить граждане Российской Федерации, которые имеют медицинские противопоказания. В их числе - психические заболевания, алкогольная зависимость и наркомания.
ИСТОЧНИК KP.RU