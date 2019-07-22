На Урале трем людям с хроническим алкоголизмом выдали разрешение на ношение оружия

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-22T18:21:36+03:00

Лицензию не могут получить граждане Российской Федерации, которые имеют медицинские противопоказания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из них за 8 лет уже 4 раза лежал отделении наркологии

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У трех жителей Качканара, страдающих хроническим алкоголизмом, нашли разрешение на ношение оружия. Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие разрешения, и инстанция это ходатайство удовлетворила.

- За период времени с 2010 года по 2018 год один из них 4 раза находился на лечении в наркологическом отделении ГБУЗ Свердловской области «Качканарская центральная городская больница», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Там напомнили, что лицензию не могут получить граждане Российской Федерации, которые имеют медицинские противопоказания. В их числе - психические заболевания, алкогольная зависимость и наркомания.

ИСТОЧНИК KP.RU