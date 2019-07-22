Дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов назначаются на СвЖД для гостей фестиваля UralTerraJazz

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-22T18:17:36+03:00

Комфортные электропоезда запустят с вокзала в Екатеринбурге. Они будут курсировать в обоих направлениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Для удобства гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz в Камышлове 3 августа назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Екатеринбург - Камышлов - Екатеринбург.

Комфортная электричка из Екатеринбурга до Камышлова и обратно будет следовать с остановками на о.п. Первомайская и станции Шарташ. Время в пути составит 2 часа 25 минут. График движения разработан таким образом, чтобы по возвращении в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на общественный транспорт, в том числе метро.

Пригородный поезд № 7226 сообщением Екатеринбург-Пассажирский - Камышлов отправится из столицы Урала в 09:35 (здесь и далее время местное), проследует о.п. Первомайская в 09:41, Шарташ 09:45, прибудет в Камышлов в 12:00.

Пригородный поезд № 7225 сообщением Камышлов - Екатеринбург-Пассажирский проследует по графику: отправление в 20:25, Шарташ - 22:36, о.п. Первомайская - 22:40, Екатеринбург-Пассажирский - прибытие в 22:46.

Билеты можно приобрести в кассах АО «Свердловская пригородная компания» и мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 дней до поездки. Стоимость проезда в одну сторону составит 168 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU