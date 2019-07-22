2019-07-22T18:17:36+03:00
Экономика

Дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов назначаются на СвЖД для гостей фестиваля UralTerraJazz

Поделиться:
Комфортные электропоезда запустят с вокзала в Екатеринбурге. Они будут курсировать в обоих направленияхКомфортные электропоезда запустят с вокзала в Екатеринбурге. Они будут курсировать в обоих направленияхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Для удобства гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz в Камышлове 3 августа назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Екатеринбург - Камышлов - Екатеринбург.

Комфортная электричка из Екатеринбурга до Камышлова и обратно будет следовать с остановками на о.п. Первомайская и станции Шарташ. Время в пути составит 2 часа 25 минут. График движения разработан таким образом, чтобы по возвращении в Екатеринбург пассажиры смогли пересесть на общественный транспорт, в том числе метро.

Пригородный поезд № 7226 сообщением Екатеринбург-Пассажирский - Камышлов отправится из столицы Урала в 09:35 (здесь и далее время местное), проследует о.п. Первомайская в 09:41, Шарташ 09:45, прибудет в Камышлов в 12:00.

Пригородный поезд № 7225 сообщением Камышлов - Екатеринбург-Пассажирский проследует по графику: отправление в 20:25, Шарташ - 22:36, о.п. Первомайская - 22:40, Екатеринбург-Пассажирский - прибытие в 22:46.

Билеты можно приобрести в кассах АО «Свердловская пригородная компания» и мобильном приложении «Пригород». Продажа открывается за 10 дней до поездки. Стоимость проезда в одну сторону составит 168 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в железнодорожном пригородном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плывет кверху брюхом: под Екатеринбургом заметили массовый мор рыбы на Исети
Врачи поувольнялись: в горбольнице Каменска-Уральского хирурги отказались от плановых операций
Свердловская прокуратура проводит проверку после взрыва газа в жилом доме
Актер Андрей Чадов нашел себе квартиру и молодую жену
«Два года не платил налоги»: с уральского предпринимателя задолжал государству 73,6 миллиона рублей
На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение из-за замены асфальта
«Купил билет ко дню рождения супруги»: уральский фермер выиграл миллион рублей в лотерее
«Бесконечных двадцать лет…»: В Екатеринбурге появился стрит-арт про балет
В Свердловской области почта прекратила доставлять квитанции за электроэнергию
На Урале трем людям с хроническим алкоголизмом выдали разрешение на ношение оружия
Познакомились в соцсети: 14-летняя девочка, пропавшая с сестрой на Урале, уехала в гости к своему виртуальному другу
Просигналил и экстренно затормозил: в Свердловской области под колеса поездов попали двое мужчин
В Свердловской области пройдет всероссийская акция по тестированию на ВИЧ
В Екатеринбурге на Уралмаше перевернули несколько киосков
«Группа ЛСР» в 20-й раз возглавила ТОП застройщиков Свердловской области
Уральские спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Клевета и призыв к массовым беспорядкам: против уральского гусара Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела
В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима