«Группа ЛСР» в 20-й раз возглавила ТОП застройщиков Свердловской области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-07-22T18:10:32+03:00

Более 70 % объектов «Группы ЛСР» в Екатеринбурге были сданы ранее указанного в проектной декларации периода

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«Группа ЛСР» в 20-й раз подряд возглавила ежемесячный рейтинг застройщиков Свердловской области, публикуемый авторитетным порталом «Единый реестр застройщиков» (ЕРЗ). Вот уже на протяжении полутора лет компания является бесспорным лидером региона. По состоянию на 1 июля в портфеле «Группы ЛСР» находится практически 594 тыс. кв. м возводимого жилья. Это 13,5 % от общего объема жилого строительства в области.

На данный момент «Группа ЛСР» реализует в Екатеринбурге шесть масштабных проектов: «Мичуринский» на Широкой Речке, «Меридиан» в Академическом, «Цветной бульвар» в Пионерском, «Хрустальные ключи» в Компрессорном, «Восход» и «Рассветный» на ЖБИ.

Отметим, что более 70 % объектов «Группы ЛСР» в Екатеринбурге были сданы ранее указанного в проектной декларации периода. Сроков ввода и передачи объектов дольщикам компания не срывала ни разу. Короткие сроки строительства - вообще одно из главных преимуществ «Группы ЛСР». Они достигаются благодаря технологии сборного домостроения, обеспечиваемой собственным производством железобетонных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU