2019-07-22T18:10:32+03:00
Экономика

«Группа ЛСР» в 20-й раз возглавила ТОП застройщиков Свердловской области

Более 70 % объектов «Группы ЛСР» в Екатеринбурге были сданы ранее указанного в проектной декларации периода
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Группа ЛСР» в 20-й раз подряд возглавила ежемесячный рейтинг застройщиков Свердловской области, публикуемый авторитетным порталом «Единый реестр застройщиков» (ЕРЗ). Вот уже на протяжении полутора лет компания является бесспорным лидером региона. По состоянию на 1 июля в портфеле «Группы ЛСР» находится практически 594 тыс. кв. м возводимого жилья. Это 13,5 % от общего объема жилого строительства в области.

На данный момент «Группа ЛСР» реализует в Екатеринбурге шесть масштабных проектов: «Мичуринский» на Широкой Речке, «Меридиан» в Академическом, «Цветной бульвар» в Пионерском, «Хрустальные ключи» в Компрессорном, «Восход» и «Рассветный» на ЖБИ.

Отметим, что более 70 % объектов «Группы ЛСР» в Екатеринбурге были сданы ранее указанного в проектной декларации периода. Сроков ввода и передачи объектов дольщикам компания не срывала ни разу. Короткие сроки строительства - вообще одно из главных преимуществ «Группы ЛСР». Они достигаются благодаря технологии сборного домостроения, обеспечиваемой собственным производством железобетонных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плывет кверху брюхом: под Екатеринбургом заметили массовый мор рыбы на Исети
Врачи поувольнялись: в горбольнице Каменска-Уральского хирурги отказались от плановых операций
Свердловская прокуратура проводит проверку после взрыва газа в жилом доме
Актер Андрей Чадов нашел себе квартиру и молодую жену
«Два года не платил налоги»: с уральского предпринимателя задолжал государству 73,6 миллиона рублей
На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверсивное движение из-за замены асфальта
«Купил билет ко дню рождения супруги»: уральский фермер выиграл миллион рублей в лотерее
«Бесконечных двадцать лет…»: В Екатеринбурге появился стрит-арт про балет
В Свердловской области почта прекратила доставлять квитанции за электроэнергию
На Урале трем людям с хроническим алкоголизмом выдали разрешение на ношение оружия
Познакомились в соцсети: 14-летняя девочка, пропавшая с сестрой на Урале, уехала в гости к своему виртуальному другу
Просигналил и экстренно затормозил: в Свердловской области под колеса поездов попали двое мужчин
Дополнительные электрички из Екатеринбурга в Камышлов назначаются на СвЖД для гостей фестиваля UralTerraJazz
В Свердловской области пройдет всероссийская акция по тестированию на ВИЧ
В Екатеринбурге на Уралмаше перевернули несколько киосков
Уральские спасатели продлили штормовое предупреждение до завтра
Клевета и призыв к массовым беспорядкам: против уральского гусара Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела
В Свердловской области экс-мэра, бравшего взятки, осудили на 8 лет строгого режима